»Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen. Es war falsch, diese Bronzen zu behalten. Und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen«: Bei ihrem Besuch in Nigeria wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die ersten 20 kostbaren Benin-Bronzen an das Land zurückgeben, die bislang in deutschen Museen waren.