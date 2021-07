Nach Plagiatsvorwürfen Schriftsteller Ebmeyer distanziert sich von beanstandeten Textpassagen in Baerbock-Buch

Ein Plagiatsjäger hatte Passagen in Annalena Baerbocks Buch »Jetzt« beanstandet. Journalist Michael Ebmeyer betont nun, dass er an der Endfassung nicht beteiligt war – und nimmt die Kanzlerkandidatin in Schutz.