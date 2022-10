Zu seiner Aufgabenbeschreibung zählt demnach die »Begleitung der politischen Meinungsbildungsprozesse zu wesentlichen energiewirtschaftlichen Themen sowie die Positionierung von RWE als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Erneuerbaren Energien«. Gegenüber dem Auswärtigen Amt solle Rebhann aber bewusst nicht lobbyieren.

Grüner Deal mit RWE

Baerbocks Amt hat auch energiepolitisches Gewicht. Am Montag warb die Außenministerin in Kasachstan für eine Zusammenarbeit im Bereich von grünem Wasserstoff mithilfe von Wind- und Solarstrom. Ein Projekt am Kaspischen Meer stehe für eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft, so Baerbock. Mit dem Besuch will sie die zentralasiatische Region zwischen Russland und China enger an Westeuropa binden und zugleich Alternativen für die Versorgung Europas ausloten.