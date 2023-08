Ein Grund für die großen Anstrengungen, die Reise auch ohne Flugbereitschaft möglich zu machen, waren die großen Erwartungen, die in der Region mit dem Baerbock-Besuch verknüpft waren. Damit die Verärgerung über die Absage in den Gastländern in Grenzen bleibt, sollten direkt von Abu Dhabi aus enge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baerbock in die Regionen reisen.