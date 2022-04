Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Baerbock und Holefleisch haben zwei Töchter. Holefleisch hatte seine Frau seit Anbeginn ihrer Karriere beraten und unterstützt. Im vergangenen Mai hatte Baerbock der »Bild am Sonntag« gesagt, dass ihr Mann bereits in den vergangenen Jahren seine Arbeitszeit reduziert habe, da sie »frühmorgens aus dem Haus gehe und in der Nacht nach Hause« komme.