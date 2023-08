Ungewollte Landung in Abu Dhabi Baerbocks Flugzeug muss 80 Tonnen Kerosin in den Himmel sprühen

Schon wieder durchkreuzt eine Flugzeugpanne die Reisepläne der deutschen Außenministerin. Auf dem Weg nach Australien steckt Annalena Baerbock in Abu Dhabi fest. Was sich an Bord der Maschine abspielte.

Aus Abu Dhabi berichtet Christoph Schult