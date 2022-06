In Griechenland nutzt die Polizei Geflüchtete aus, in Nordafrika sterben Menschen beim Versuch, eine spanische Exklave zu erreichen: Außenministerin Annalena Baerbock hat die Ereignisse an den EU-Außengrenzen als »nicht zu ertragen« bezeichnet. Auf Twitter schrieb die Grünenpolitikerin, Werte, Humanität und Menschenrechte »gelten auch an unseren Grenzen« und ergänzte die Hashtags #Melilla und #Evros.