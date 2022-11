In ihrer Rede bei der Weltklimakonferenz forderte Baerbock zudem, sich endlich an die Umsetzung von bei früheren Konferenzen vereinbarten Klimazielen zu machen. Seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 hätten auch europäische Staaten viel zu lange über Ziele in mittlerer Zukunft gesprochen, in 20, 25 oder 30 Jahren. »Aber wir wissen alle, dass CO₂ sich in der Luft ansammelt. Das kann man in 15, 20, 30 Jahren da nicht mehr rausholen.«