In Saudi-Arabien wollte sich Baerbock am Nachmittag in der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer mit Außenminister Faisal bin Farhan treffen. Baerbock will bei ihrem dreitägigen Besuch in der Golfregion für Friedenslösungen im Jemen und im Sudan werben. »Dass Saudi-Arabien in Jemen nun auf Gespräche mit den Huthis setzt, ist der richtige erste Schritt«, sagte sie vor der Abreise nach Saudi-Arabien und Katar.