Annalena Baerbock über Koalitionsverhandlungen »Es wird auch in Zukunft so sein, dass man mal Tacheles spricht«

Die Grünenchefin wehrt sich gegen den Eindruck, die FDP habe in den Sondierungen am meisten herausgeholt. Hier spricht sie über ihre Pläne einer Klimaaußenpolitik – und über Gleichberechtigung in der neuen Regierung.