Baerbocks Ringen um Hilfe für Kiew Scharfe Spitzen in Südafrika

Außenministerin Baerbock will Südafrika zur Solidarität mit der Ukraine bewegen. Doch das Land am Kap pocht auf das, was es unter »Neutralität« versteht – und sieht sich damit im Vorteil gegenüber Deutschland.

Aus Pretoria berichtet Marina Kormbaki