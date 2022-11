Wegen der Beleidigung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) per E-Mail ist ein 39-jähriger Mann in Zürich verurteilt worden. Der Richter am Bezirksgericht bestätigte am Freitag die Entscheidung einer Vorinstanz, gegen die der Mann Berufung eingelegt hatte. Der Verurteilte muss 1800 Franken (etwa 1800 Euro) Strafe sowie Gerichtskosten zahlen, wie der Sprecher des Bezirksgerichts sagte.