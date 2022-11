Scholz wird an diesem Freitag in Peking erwartet – an dem Zeitpunkt des Besuches und beispielsweise an der von Scholz durchgesetzten Genehmigung der Übernahme eines Anteils des Hamburger Hafens durch eine chinesische Firma gibt es teils starke Kritik. Es gibt die Sorge, dass sich die Abhängigkeiten Deutschlands von der Volksrepublik noch weiter erhöhen könnten.