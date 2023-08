Eigentlich war sie unterwegs nach Australien und Neuseeland – doch Außenministerin Annalena Baerbock musste ihre Dienstreise unterbrechen. Der Grund: Der Regierungsflieger des Typs A350 hatte eine Panne – wieder einmal. Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi gab es plötzlich Probleme.

SPIEGEL-Redakteur Christoph Schult saß mit in der Maschine – und dokumentierte, was sich an Bord abspielte; inklusive der Erklärung des Piloten:

Pilot der Regierungsmaschine:

»Der Flügel hat die Flügelvergrößerung aus einem mechanischen Grund nicht wieder eingefahren. Das bedeutet, dass wir unsere Reise so nicht einnehmen können und auch die Reise, also die Reisegeschwindigkeit, nicht erreichen können. Bedeutet dann unterm Strich, dass das mitgenommene Benzin bei langsamerem Flug und nicht so hohen Flughöhen nicht reichen würde, um überhaupt anzukommen. Außerdem würde sich die Flugzeit ungefähr verdoppeln und das würde dann auch nicht funktionieren. Das technische Handbuch sieht vor, dass man dann, wenn es nicht mehr funktioniert, Benzin ablässt. Das können Sie wahrscheinlich im Moment schon beobachten und das ist hinten an den Flügeln extra ein Auslass für angebracht. Wir müssen jetzt also Benzin künstlich loswerden. Benzin bedeutet für uns in diesem Fall jetzt Gewicht, und wir können mit dem Gewicht, mit dem wir gestartet werden, in Abu Dhabi, dort nicht wieder so lange. Dafür wäre selbst eine vier Kilometer lange Landebahn zu kurz.«

Es half nichts – 80 Tonnen Kerosin mussten abgelassen werden. Erst dann konnte die Außenministerin in Abu Dhabi aussteigen, ungeplanter Weise und das zum zweiten Mal. Unklar, wie ihre Reise nun weitergeht.