Das Video der Rede wurde auch über Twitter verbreitet . Zuerst hatte die »Frankfurter Rundschau« über den Fall berichtet .

In Deutschland leben rund 1,4 Millionen Menschen, die auch in der Türkei wählen dürfen. Zuletzt hatte es im Jahr 2017 vor einem Verfassungsreferendum Diskussionen um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gegeben. Mehrere Kommunen hatten Auftritte abgesagt, meist mit dem Hinweis auf Sicherheitsbedenken.

Am 18. Juni werden in der Türkei gleichzeitig die 600 Abgeordneten des Parlaments sowie der Staatspräsident neu gewählt. Bei der Wahl will der amtierende Staatschef Reccep Tayip Erdoğan ein letztes Mal kandidieren.