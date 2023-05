Baerbock hatte bei ihrer ursprünglich auf drei Tage angelegten Reise in die Golfregion doppeltes Pech mit den Flugzeugen. Schon der Flug von Berlin ins saudi-arabische Dschiddah am Montag hatte sich wegen eines technischen Defektes an der Regierungsmaschine um zwei Stunden verzögert. Deshalb wurde ein eigentlich am Hafen der Stadt am Roten Meer geplanter Termin abgesagt.

Am Mittwoch war die Ministerin dann in Katar gestrandet. Die Luftwaffe schrieb auf Twitter über das benötigte Ersatzteil, dies könne »nicht ein x-beliebiger Reifen von der Stange sein, da ansonsten ein Platzen des Reifens bei der Landung droht«.