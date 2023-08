Baerbock in Abu Dhabi gestrandet Regierungsflieger werden laut Bundesregierung »hervorragend gewartet«

Baerbock war am frühen Montagmorgen auf dem Weg zu einem einwöchigen Besuch in Australien, Neuseeland und Fidschi vorerst in Abu Dhabi gestrandet. Grund war ein technischer Defekt an den Landeklappen, ihr Flugzeug musste deshalb kurz nach dem Start in das Emirat zurückkehren, wo es zuvor einen geplanten Tank-Zwischenstopp eingelegt hatte.

16 Flugzeuge in der Flotte

Hochrangige deutsche Politiker wie Ministerinnen und Minister oder Kanzler Olaf Scholz (SPD) nutzen für Auslandsreisen in der Regel die Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums. Diese hält 16 Flugzeuge und drei Hubschrauber unter anderem für diesen Zweck bereit.