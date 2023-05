Technische Probleme am Ersatzflugzeug behoben

Schon Baerbocks Anreise auf die Arabische Halbinsel am Montag hatte sich wegen eines kaputten Flugzeugs erheblich verzögert. Die Luftwaffe musste Montagfrüh ein neues Flugzeug bereitstellen, weil der Regierungsairbus wegen einer Panne nicht wie geplant nach Saudi-Arabien aufbrechen konnte. Die Ministerin war deshalb mit mehr als zwei Stunden Verspätung in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschiddah angekommen. Dieses Ersatzflugzeug verzögerte nun am Mittwoch in Doha durch seine technischen Probleme die Rückreise.