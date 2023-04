Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt nach ihrer Chinareise in der vergangenen Woche erneut auf härtere Töne gegenüber der Volksrepublik. »Es war wirklich zum Teil mehr als schockierend« so Baerbock mit Blick auf die Reise dazu, in welchem Maße China nach außen hin »offensiver« und auch »aggressiver« auftrete. Zugleich nehme die Repression nach innen zu, so die Ministerin in einer Regierungsbefragung im Bundestag.