Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin gegen Kritik wegen der Party-Videos in Schutz genommen. »Selbst wenn es einige vielleicht schockiert: Politiker sind Menschen, haben ein Privatleben«, sagte Baerbock am Freitag in Kopenhagen. Baerbock ist zu einem Antrittsbesuch ins Nachbarland Dänemark gereist.