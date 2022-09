Für die Sendung hatte Baerbock 17 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland in einem Berliner Klassenraum besucht. Die Schülerin Mia hatte dabei gefragt, wie sie mit ihren Kindern in Kontakt bleibe. Die Antwort der Grünen-Politikerin: Immer mittwochs – also an den Tagen, an denen das Kabinett in Berlin tagt und sie meist nicht in der Welt unterwegs ist – versuche sie, zum Abendessen zu Hause zu sein.