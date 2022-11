Als Grünenvorsitzende haben sich Annalena Baerbock und Robert Habeck jahrelang erfolgreich als Team inszeniert. Bis es um den einen Job ging, den sie beide wollten, den im Kanzleramt. Jetzt sind Baerbock und Habeck Teil der Bundesregierung, aber die gegenseitigen Enttäuschungen und Verletzungen haben beide nicht vergessen.

»Sie haben ihren Streit aus der Wahlkampfzeit in die Regierung hineingetragen«, sagt SPIEGEL-Redakteurin Marina Kormbaki in der neuen Folge von SPIEGEL Daily. Und die Bundestagswahl 2025 könnte eine zweite Runde in ihrem Machtkampf bedeuten: »Das schaudert die Grünen. Stell dir vor, beide stellen sich zur Wahl vor der Basis, werben für sich und gegen den anderen. Das könnte die Partei zerreißen.«

Wie die Grünen das verhindern wollen und an welchen Punkten sich Baerbock und Habeck entfremdet haben, das hören Sie im Podcast.

