»In Zukunft gleich eine saubere Heizung«

Wenn die Politik zu spät anfange, den Transformationspfad zu beschreiten, dann koste das den Staat und damit die Menschen in diesem Land massiv Geld, betonte sie. »Deswegen machen wir deutlich: Wenn man sich eine neue Heizung einbaut, dann baut man sich in Zukunft gleich eine saubere Heizung ein.« Die erlaubten sauberen Heizungen seien entsprechend definiert und die Bürgerinnen und Bürgern könnten sich dementsprechend in Zukunft aussuchen, was angeboten wird.