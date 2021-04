Erste Kanzlerkandidatin der Grünen »Es zählt jetzt, was alles geht«

Annalena Baerbock macht's: Die Grünen haben sich entschieden, mit der 40-Jährigen an der Spitze in den Bundestagswahlkampf zu gehen. Hier ihre erste Rede als Kandidatin in voller Länge.