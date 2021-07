Grüne Kanzlerkandidatin Baerbock zeigt sich nach Plagiatsvorwürfen reumütig

»Ich nehme die Kritik ernst«: In der Debatte über wortgleich übernommene Textstellen in ihrem Buch hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Fehler eingeräumt. An ihrer Strategie will sie jedoch festhalten.