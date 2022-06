Etwas schärfer konterte Scholz in seiner Rede Merz Vorwürfe, keine konkreten Kriegsziele in der Ukraine zu nennen: »Aber ich will ausdrücklich sagen, es ist überheblich und es ist unangemessen und es ist völlig fehl am Platze, wenn hierzulande darüber diskutiert wird, was die Ukraine richtigerweise zu entscheiden hat.«

Scholz verwies in seiner Rede auch auf den historischen Kurswechsel in der deutschen Sicherheitspolitik. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete hatten bis vor Kurzem als Tabu gegolten, bei der Bundeswehr wurde Jahrelang gespart. Nun hat sich die Regierung mit der Opposition auf ein 100-Milliarden-Sondervermögen für das Militär verständigt.