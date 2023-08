In den Tagen nach der Pannenserie hatten Luftwaffen-Fachleute und Experten der Lufthansa Technik nach der Problemursache gesucht. Ausgetauscht wurde am Ende vor allem ein Sensor an den Tragflächen, der das Einfahren der Startklappen verhindert haben könnte. Bei Tests am Boden trat die Blockierung, in der Luftfahrt als »flap lock« bekannt, nach dem Wechsel nicht mehr auf.

Nach SPIEGEL-Informationen soll der Flieger in den kommenden Tagen von der Lufthansa Technik erneut überprüft werden. Da die Luftwaffe die Maschine ausmustern will, ist es unwahrscheinlich, dass sie wieder für Regierungsflüge eingesetzt wird. Als wahrscheinliches Szenario gilt, dass der Flieger von der bundeseigenen Verwertungsgesellschaft VEBEG auf dem freien Markt verkauft wird.