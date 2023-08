Deutschland trete auf der Stelle

Der österreichische »Standard« sieht in Baerbocks Pannenflug eine politische Dimension. »Ein Flugzeug, das eine Ministerin nicht an ihren Zielort bringt, ist eben nicht nur eine peinliche Panne, sondern Ausdruck einer gewissen Symptomatik«, heißt es dort. »Es hapert an allen Ecken und Enden. Denn auch die Ampel aus SPD, Grünen und FDP kann so einiges nicht: Tatkräftig an einem Strang ziehen; den Eindruck erwecken, man arbeite gerne zusammen; mal ein paar Wochen ohne Streit auskommen.«