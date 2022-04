Nach dem Rücktritt der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) wegen eines Mallorca-Urlaubs während der Flutkatastrophe wächst nun auch der Druck auf Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen). Nur zehn Tage nach dem verheerenden Hochwasser an der Ahr soll die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin für einen vierwöchigen Urlaub mit ihrer Familie nach Frankreich gereist sein, wie die »Bild am Sonntag« vom Umweltministerium in Mainz erfuhr.