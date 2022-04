Spiegel war, wie die »Bild am Sonntag« unter Berufung auf Spiegels damaliges Landesministerium berichtet , zehn Tage nach der Flut für vier Wochen mit ihrer Familie nach Frankreich gefahren. Sie hatte demnach den Urlaub für einen Besuch im Krisengebiet unterbrochen, war dann aber zurückgekehrt. Das Ministerium war am Sonntagmittag telefonisch für eine Bestätigung nicht sofort zu erreichen.

»Man muss sich mal vorstellen, Frau Spiegel war am Abend und in der Flutnacht nicht zu erreichen, obwohl sie die Informationen der sich anbahnenden Katastrophe kannte«, sagte Klöckner. »Am Abend und in der Nacht hat sie sich nicht einmal unterrichten lassen, keine Koordination angestoßen in der Landesregierung, geschweige denn ist sie vor Ort gewesen.«

JU-Chef Kuban wirft Spiegel »Niveaulimbo« vor

Spiegel selbst sagt, sie habe am Abend mehrere Telefonate geführt und sei sehr wohl erreichbar gewesen. Sie verweist darauf, dass für Katastrophenschutz nicht ihr Ministerium, sondern das Innenministerium zuständig sei. Allerdings war Spiegel damals auch Stellvertreterin der Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).