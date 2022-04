Mit einer eigenartigen Erklärung über ihre familiäre Notlage und einer Entschuldigung hatte Bildungsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Sonntagabend um Verständnis für ihr Verhalten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gebeten. Doch die Kritik an ihrer vierwöchigen Auszeit reißt nicht ab.

Er habe »persönlich Verständnis« für die »private Situation« der Ministerin, sagte CSU -Generalsekretär Stephan Mayer dem Deutschlandfunk . Doch es gehe nun um die Frage, ob Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) in jeder Situation ein voll handlungsfähiges und starkes Kabinett habe. So sei es anerkennenswert, dass Spiegel Fehler eingeräumt und sich entschuldigt habe. »Die Frage, die sich stellt, ist nur die, weshalb sie offenkundig die Unwahrheit gesagt hat, als sie behauptet hat, sie hätte während ihres Urlaubs an den Kabinettssitzungen in Rheinland-Pfalz teilgenommen. Das ist aus meiner Sicht nicht erklärlich.«

Spiegel steht wegen ihres Frankreich -Urlaubs zehn Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 in der Kritik. Sie war damals rheinland-pfälzische Umweltministerin. Den Urlaub hatte sie mit einer dringend nötigen Auszeit für ihren Mann und ihre vier Kinder erklärt. Bei der Erklärung räumte sie auch ein, dass sie sich – anders als ursprünglich mitgeteilt – nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Unionspolitiker gefordert, Spiegel müsse ihr Amt abgeben. CDU -Chef Friedrich Merz rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, die Bundesfamilienministerin zu entlassen. Merz hielt der Politikerin vor, ihr seien Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr gewesen.

FDP -Generalsekretär Djir-Sarai sagte, ob Spiegel dem Amt gewachsen sei, müssten die Grünen beurteilen. »Sie werden über diese Dinge reden, der Bundeskanzler muss sich mit dieser Frage beschäftigen – wird er auch tun –, das ist nicht etwas, was ich machen muss«, sagte Djir-Sarai den Sendern RTL/ntv.

»Ich glaube, auch wenn man Frau Spiegel gestern erlebt hat, ich glaube, sie tut sich selbst auch keinen Gefallen, wenn sie weiterhin darauf beharrt, im Amt zu bleiben«, sagte Mayer nun. »Die Frage ist, ob sie ihr Amt als Bundesfamilienministerin jetzt so ausüben kann, wie es auch gerade angesichts der derzeitigen Herausforderungen erforderlich ist.«

Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann genießt Spiegel weiterhin das Vertrauen von Kanzler Olaf Scholz. »Er arbeitet eng und vertrauensvoll mit ihr zusammen«, sagte Hoffmann in Berlin. Scholz habe das Statement der Grünen-Politikerin am Sonntagabend gesehen. Der Auftritt habe ihn bewegt und betroffen gemacht. Er sei persönlich sehr beeindruckt von dem Auftritt gewesen. »Was die Zusammenarbeit angeht, so schätzt der Bundeskanzler ihre Arbeit«, fügte sie hinzu.

Die Grünenspitze in Rheinland-Pfalz hatte nach Kenntnis der »Zeit« allerdings vergangenen Donnerstag eine Krisensitzung einberufen. Nach dem Rücktritt der NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser nach Bekanntwerden eines Mallorca-Urlaubs kurz nach der Flutkatastrophe sollte erörtert werden, ob es auch in Rheinland-Pfalz Fehler gab. In der Schalte soll Spiegel ihren Urlaub jedoch verschwiegen haben und das Meeting vorzeitig verlassen haben.