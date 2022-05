Spiegel hatte ihren vierwöchigen Familienurlaub nach Südfrankreich kurz nach der Ahr-Flut mit 134 Toten unterbrochen, um am 10. August vergangenen Jahres das Ahrtal zu besuchen. Sie habe sich im Katastrophengebiet über die Lage der Anwohner, Zerstörungen, Aufräumarbeiten, benötigte Hilfen und ein Sondermessprogramm zur Gewässerbelastung informiert.

Für Spiegels Zug- und Taxifahrten von Südfrankreich nach Deutschland und zurück wurden nach Angaben von Eder insgesamt 701,30 Euro Steuergeld abgerechnet. Um die Reisebuchung habe sich das zuständige Referat im Umweltministerium in Mainz gekümmert, hieß es.

Spiegel war in diesem Jahr wegen ihres vierwöchigen Urlaub kurz nach der tödlichen Sturzflut Mitte Juli 2021 in die Kritik geraten. Sie begründete ihren Urlaub damit, dass die Frankreichferien wegen großer Belastungen ihrer Familie nötig gewesen seien. Im April 2022 trat sie als Bundesfamilienministerin zurück. Ihre Nachfolgerin in Berlin wurde Lisa Paus (Grüne).