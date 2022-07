Zugleich machte sie klar: »Eine Laufzeitverlängerung wird es nicht geben.« Es gebe aber ein »Sonderproblem« in Bayern. Die Frage sei, wie man damit umgehe. »Dieses Sonderproblem kann heißen, dass diese Brennstäbe nur ausgebrannt werden müssen, damit man in Bayern über die Runden kommt.« Aber »über die Runden kommen« heiße nicht, dass man so weitermachen könne wie in der Vergangenheit, betonte sie.