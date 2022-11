Buschmann verteidigte, dass die FDP in der Bundesregierung gegen ein Tempolimit im Straßenverkehr eintritt. So sei man sich im Grunde in den Zielen mit Klimaaktivisten einig. »Wir machen es nur mit Technologie und mit Innovation.« Hermann verteidigte hingegen den vergleichsweise geringen Ausbau der Windkraft in Bayern. »Wir sind uns bewusst, dass wir da wesentlich schneller vorankommen müssen«, sagte er. »Es hängt schon damit zusammen, dass Tausende Bürgerinnen und Bürger in Bayern gegen Windräder demonstriert haben.« Nun bringe die Landesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien aber »mit großem Nachdruck voran«.