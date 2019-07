Mit der Entscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Verteidigungsministerin wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel eine größere Kabinettsumbildung vermeiden - und überraschte damit auch viele Mitglieder des CDU-Präsidiums. Wie der SPIEGEL aus der Parteispitze erfuhr, waren die meisten Teilnehmer der Telefonschalte erst einmal sprachlos, nachdem Kramp-Karrenbauer den Entschluss am Dienstagabend verkündet hatte.

Merkel lobte in dem Telefonat, zu dem der innere Machtzirkel der CDU zusammengeschaltet wurde, ausdrücklich Jens Spahn und dessen Arbeit als Gesundheitsminister. Über Spahn war zuvor spekuliert worden, dass er das Wehrressort übernehmen werde. Einige Medien hatten dies bereits als Tatsache gemeldet.

Merkel fragte nach Angaben von Teilnehmern: "Ist Jens Spahn in der Leitung?" Es gebe diese seltsame Meldung, dass er das Verteidigungsministerium hätte leiten sollen. Sie könne sich nicht erklären, wo diese Meldung herkomme und wolle nur noch einmal klarstellen: Spahn mache einen tollen Job als Gesundheitsminister, sie sei sehr froh, ihn im Kabinett zu haben.

REUTERS Galt zwischenzeitlich als Favorit für die Nachfolge von Ursula von der Leyen

Kramp-Karrenbauer hatte einen Wechsel ins Kabinett zuvor mehrfach öffentlich ausgeschlossen, weil sie sich auf das Parteiamt konzentrieren wolle.

Nach der plötzlichen Kehrtwende am Dienstagabend erhielt sie nur Stunden später am Mittwoch im Schloss Bellevue vom stellvertretenden Bundesratspräsidenten, Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), ihre Ernennungsurkunde. Er vertrat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im Urlaub ist. Die bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die am Dienstag zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war, erhielt ihre Entlassungsurkunde.

Kramp-Karrenbauer und von der Leyen wurden anschließend im Bendlerblock von der Bundeswehr mit militärischen Ehren empfangen. Das Heeresmusikkorps spielte die Nationalhymne. Gemeinsam schritten sie die angetretene Ehrenformation ab.

