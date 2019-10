Kramp-Karrenbauer bei der Jungen Union Doch auf Kuschelkurs

Morgens beim Frühstück im Hotel, verkaterter Dialog unter drei Mitgliedern der Jungen Union:

"Verstehe nicht, warum die AKK so früh sprechen lassen, am Sonntag um zehn Uhr, wo alle noch nicht ausgeschlafen haben und es keinen interessiert."

"Vielleicht, damit sie nicht ausgebuht wird?"

"Ist das nicht der Sinn der Sache?"

Wenig später steht Annegret Kramp-Karrenbauer beim Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken auf der Bühne. Vor einem nicht ganz gefüllten Saal erklärt die CDU-Vorsitzende, sie kenne das noch von früher und wisse, "der Sonntagmorgen ist das Härteste, was man erleben kann". Anders als alle anderen Gäste verschanzt sie sich nicht hinter dem Rednerpult, sondern geht am Bühnenrand in die Offensive.

Immerhin sei der Saal so etwas wie "mein Wohnzimmer" und das Saarland ihre Heimat, sagt Kramp-Karrenbauer. Hier lebten Menschen mit absonderlichen Eigenschaften, "die jeden Tag aufstehen, jeden Tag zur Arbeit gehen, zum Teil sehr schwere Arbeit, die ihre Kinder erziehen", also "genau diejenigen, die die große Mehrheit in Deutschland abbilden".

Es würden sich diese "Leisen im Maschinenraum" des Landes abarbeiten, damit "die Lauten" sich einen schönen Lenz machen könnten "auf dem Sonnendeck in Berlin". Sie spricht vor verschränkten Armen und reservierten Gesichtern auch über das alles beherrschende Thema, das Klima: "Mit neuer Technologie, mit Offenheit und Mut" könne man alle Probleme lösen, wenn es mit einer starken Wirtschaft gehe, also "nach der Methode der Union". Es sei nämlich "das C der Buchstabe der Nachhaltigkeit".

Über weite Strecken allerdings ist es keine kanzlerhafte Rede, sondern klingt vor allem nach Verteidigungsministerin.

"Wer etwas aufbaut, kann auch wieder abbauen!"

Gerade komme Kramp-Karrenbauer aus dem Baltikum, dort sei man schon viel weiter mit der Digitalisierung: "Wir reden darüber, haben aber noch nicht ansatzweise verstanden, was Digitalisierung wirklich bedeutet."

Und in Mali habe ihr ein Soldat erzählt, dass er der deutschen Bürokratie in den Einsatz entwischen wollte - nur um festzustellen, dass die Bürokratie schon vor ihm da war. Zwar habe die CDU, so Kramp-Karrenbauer, diese Bürokratie maßgeblich aufgebaut: "Aber wer etwas aufbaut, kann auch wieder abbauen!"

Das Schaulaufen der Unionspolitiker beim Deutschlandtag in den vergangenen Tagen kommentierte sie nur mit der Bemerkung, es habe sich teilweise wie eine Episode von "Germany's Next Topmodel" angefühlt. Gleichwohl bemüht auch sie sich, die Jungkonservativen für sich einzunehmen. Hart hätten sie gearbeitet, sinnvolle Anträge eingebracht: "Mit euch kuschelt man nicht", die JU sei "der Motor dieser Partei".

Einer Partei, die die Vorsitzenden ihrer Vorfeldorganisationen ernst nehme. Anders also als die SPD, wo ein Kevin Kühnert "immer nur rumstänkert". Bei der CDU hingegen werde der rumstänkernde JU-Vorsitzende, Paul Ziemiak, mal eben Generalsekretär.

Wer klatscht mit?

Ansonsten ist auch in dieser Rede die SPD kein ernst zu nehmender Gegner mehr. Stattdessen greift Kramp-Karrenbauer mit büttenrednerhaften Bonmots die Grünen an. Die wähnten sich auf einer "intellektuellen Flughöhe von 10.000 plus", machten aber schon bei den Niederungen der Pendlerpauschale eine Bruchlandung.

Direkter wird sie im Hinblick auf die AfD, zu der sie im Bundestag "auf Hörweite sitze", etwa "in einer Linie mit Beatrix von Storch". Nach einem weiteren müden Witzchen über deren Intelligenz erklärt sie deutlich: "Die AfD ist der politische Arm des Rechtsradikalismus".

Die größte Gefahr für dieses Land und ihre Partei aber, das seien "wir selbst". Dann nämlich, wenn man es sich im Stillstand bequem mache und so weiter. Es folgt der übliche Refrain von Mut, harter Arbeit und Optimismus.

Applaudiert wird brav und seltsam rhythmisch. Und die Delegierten schauen sich dabei viel um im Saal, wer alles mitklatscht und wie lange das jetzt so weitergehen muss. Ausgebuht wird die Vorsitzende aber nicht.