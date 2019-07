Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will mit ihrem Eintritt ins Kabinett nach eigenen Angaben die Bedeutung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterstreichen. Mit Blick auf den Wechsel von Ursula von der Leyen nach Brüssel sagte sie am Mittwochabend im ZDF-"heute journal", sie habe sich in den vergangenen zwei Wochen intensiv mit Kanzlerin Angela Merkel beraten und auch "die Situation sehr deutlich neu bewertet".

"Wir sehen jetzt, dass es wichtig war, deutlich zu machen, dass insbesondere die CDU für eine reibungslose Funktion dieser Regierung sorgt und dass das Thema Sicherheit und Verteidigung zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Und dass es darauf ankommt, das politische Gewicht auch der Vorsitzenden der größten Regierungspartei in diese Arbeit mit einzubringen", sagte sie. "Deswegen habe ich mich für den Eintritt ins Kabinett entschieden." Sie habe damit auch deutlich machen wollen, dass die Sicherheits- und Verteidigungspolitik "höchste Priorität" habe.

Kritik an ihrem Wechsel wies Kramp-Karrenbauer zurück. "Ich habe auch in der Vergangenheit bei all meinen politischen Ämtern immer wieder bewiesen, dass ich mich sehr schnell einarbeiten kann", sagte die CDU-Chefin. Sie werde ihrem Ministeramt von Anfang an "alle Kraft widmen". Und: "Es ist nicht die Frage, wie lange das ist, es ist die Frage, wie intensiv, wie gut man das macht."

Die neue #Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer @akk sagt, sie habe die Situation neu bewertet. Es gehe darum wohlüberlegt zu sagen: "Ich gehe in die Verantwortung in ein Amt, das alles andere als leicht ist. Ich stelle mich dieser Verantwortung." #AKK pic.twitter.com/JqOgaxFKX9 — ZDF heute journal (@heutejournal) July 17, 2019

Auch in den ARD-"Tagesthemen" sprach Kramp-Karrenbauer über ihren Wechsel an die Spitze des Verteidigungsministeriums - und begründete ihn mit einer gewünschten Aufwertung des Ressorts. "Die Parteivorsitzende der größten Regierungspartei hat über die Funktion einen besonderen Einfluss. Und den will ich für die Bundeswehr einsetzen", sagte die 56-Jährige. Sie wolle die Stimme der Soldaten sein. Es gehe ihr nicht darum, "sich zu profilieren" - sondern der Verteidigung die nötige Priorität zu verleihen.

Zu früheren Aussagen, dass sie als CDU-Chefin nicht in das Kabinett wechseln wolle, erklärte sie auch im ZDF, dass man Situation immer wieder "neu bewerten, klug abwägen und dann beherzt Entscheidungen durchsetzen" müsse.

Kramp-Karrenbauers Wechsel ins Verteidigungsministerium war vor allem von Oppositionspolitikern kritisiert worden. Bemängelt wurde etwa eine Unerfahrenheit in Verteidigungsfragen. Unterstellt wurde ihr auch, sich auf Kosten der Bundeswehr profilieren zu wollen - die CDU-Chefin gilt als aussichtsreiche Kandidatin für die Nachfolge von Merkel im Kanzleramt. Aus der SPD wurde Kramp-Karrenbauer "Wortbruch" vorgehalten, weil sie einen Wechsel ins Kabinett bislang öffentlich ausgeschlossen hatte, da sie sich auf Parteiaufgaben konzentrieren wollte.

Kramp-Karrenbauer ist Nachfolgerin von Ursula von der Leyen, die das Europaparlament zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt hat. Ihre Ernennungsurkunde bekam Kramp-Karrenbauer am Mittwochvormittag im Schloss Bellevue. In der kommenden Woche soll sie im Bundestag vereidigt werden.

