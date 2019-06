CDU-Chefin bei "Anne Will" Kramp-Karrenbauer entschieden gegen Zusammenarbeit mit AfD

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich klar gegen eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD ausgesprochen. Die AfD sei "eine Partei, die zumindest in Teilen oder mit Repräsentanten keine klare Linie zu Rechtsextremismus und Rechtsradikalen zieht", sagte Kramp-Karrenbauer in der ARD-Sendung "Anne Will".

Die AfD schaffe zum Teil das geistige Klima, in dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet wurde. "Jemand, der dann sagt, einer solchen Partei kann man sich annähern - egal ob das Hans-Georg Maaßen ist oder irgendein anderes Mitglied meiner Partei - muss ich sagen: Der soll nur mal kurz die Augen schließen, soll sich Walter Lübcke vorstellen. Der wird nie mehr auf die Idee kommen, dass man mit einer Partei wie der AfD als Christdemokrat zusammenarbeiten kann."

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen hatte zuletzt eine Zusammenarbeit mit der AfD in den ostdeutschen Bundesländern nicht kategorisch ausgeschlossen.

Lübcke wurde am 2. Juni erschossen. Der 45-jährige Stephan E. ist dringend tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus.

Kramp-Karrenbauers Äußerung kann als klare Ansage insbesondere an die ostdeutschen Landesverbände der CDU verstanden werden. Dort wird teilweise mit einer Annäherung an die AfD geliebäugelt.

Das Verhältnis der Unionsparteien zur AfD war am Wochenende auch von Friedrich Merz, Kramp-Karrenbauers ehemaligem Kontrahenten im Kampf um den Parteivorsitz, thematisiert worden. Der "Bild am Sonntag" sagte er: "Wir verlieren Teile der Bundeswehr und der Bundespolizei an die AfD." Die Äußerung stieß in Teilen von CDU und CSU auf deutliche Kritik.