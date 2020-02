Rekonstruktion der Kramp-Karrenbauer-Entscheidung Icon: Spiegel Plus 45 Sekunden Schweigen - dann kam es zum Streit

Mit ihrer Kapitulation stürzt Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU in die Krise und eröffnet den Machtkampf um ihre Nachfolge. Lesen Sie hier, was in der entscheidenden Sitzung geschah.