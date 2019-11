CDU-Zentrale Neuer Sprecher für Kramp-Karrenbauer

Seit ihrer knappen Wahl zur CDU-Chefin ist für Annegret Kramp-Karrenbauer in kommunikativer Hinsicht nicht immer alles rund gelaufen. Insbesondere schiefe Sätze in Pressekonferenzen oder Interviews sowie das Debakel um den Youtuber Rezo haben der möglichen Kanzlerkandidatin der Union immer wieder kritische Reaktionen in der Presse und in sozialen Medien eingebracht.

Kurz vor dem Leipziger Parteitag in der nächsten Woche, der auch ein Schaulaufen von Kramp-Karrenbauers innerparteilichen Konkurrenten werden könnte, stellt die CDU-Vorsitzende nun ihre Pressestelle neu auf.

Nach SPIEGEL-Informationen wird Parteisprecherin Christiane Schwarte die CDU-Zentrale noch in dieser Woche verlassen, neuer CDU-Chefkommunikator wird der erfahrene Journalist Hero Warrings. Der TV-Mann war zuletzt Chef vom Dienst der Politikredaktion im Hauptstadtstudio von n-tv und RTL, ist in Berlin gut vernetzt und dürfte seine neue Chefin mit seiner langen Erfahrung insbesondere für Fernsehauftritte gut beraten können.

CDU/ Steffen Böttcher Hero Warrings

Anders als Schwarte soll der 49-jährige Warrings sich auch ganz auf Pressearbeit konzentrieren und nicht noch zusätzlich den Bereich Kampagne und Marketing betreuen, den künftig die langjährige Adenauer-Haus-Mitarbeiterin Isabelle Hass übernimmt.

Damit ist nach dem Gang von Kramp-Karrenbauer ins Bundesverteidigungsministerium nur noch eine wichtige Schlüsselposition bei der CDU zu besetzen: die Leitung des Bereichs Politische Planung. Für diesen war bislang Kramp-Karrenbauers Vertrauter Nico Lange zuständig, der mit ihr ins Ministerium gegangen ist.