Bundeswehr im Anti-IS-Kampf "Ein Abzug der Deutschen wäre ein herber Rückschlag"

Von Christopher Ghika kann sich Annegret Kramp-Karrenbauer einiges in Sachen strategischer Kommunikation abschauen. Es ist kurz nach zehn Uhr morgens in Bagdad, trotzdem steht das Thermometer schon bei 42 Grad. Ghika aber lässt sich nichts anmerken. Mit durchgedrücktem Rücken steht der britische Generalmajor vor seinem Stehpult im Hauptquartier der "Operation Inherent Resolve". Von hier aus wird der Einsatz von rund 30 Nationen befehligt, die im Irak und in Syrien gegen den "Islamischen Staat" (IS) kämpfen.

Ghika hat sich sehr klare Botschaften zurechtgelegt. Er spricht, ganz im Gegensatz zum Gast aus Deutschland, in kurzen, einprägsamen Sätzen. "Der Einsatz der Deutschen ist für die Koalition sehr wertvoll", sagt er. Dann nennt er die Luftaufklärung durch die "Tornado"-Jets - diese sei wichtig für die Jagd auf letzte Zellen der Terrorgruppe IS, aber auch für die Planung des Wiederaufbaus. Zudem hätten Ärzte der Bundeswehr immer wieder Dutzenden verletzten Soldaten der Koalition das Leben gerettet.

Die Sätze von Ghika passen ins Narrativ der Reise Kramp-Karrenbauers. Mit einem dreitägigen Trip durch die Region will sie die Nachricht nach Deutschland transportieren, dass der Einsatz der Bundeswehr unbedingt weitergehen muss. Seit 2017 fliegt die Truppe von Jordanien aus mit Überwachungskameras über den Irak und Syrien. Im Nord-Irak hat die Truppe ein Feldlazarett errichtet, bei Bagdad bildet man lokale Soldaten aus. Die SPD aber will das Ende Oktober auslaufende Mandat für die Mission nicht verlängern.

Für Kramp-Karrenbauer ist die politische Lage ein echtes Problem. Gerade erst als Verteidigungsministerin ernannt, wäre ein Abzug der Bundeswehr auf dem internationalen Parkett mehr als peinlich. Die neue Befehlshaberin müsste sich bei Treffen mit ihren Amtskollegen künftig den Vorwurf anhören, dass Berlin kein zuverlässiger Partner ist. Für eine Verteidigungsministerin, die mit einem Auge auf den Kanzlerposten schielt, wäre es alles andere als ein glanzvoller Einstieg.

Der britische General ist über die Probleme der Ministerin ganz gut im Bilde. Folglich warnt er ziemlich deutlich vor einem Veto der SPD. "Ein Abzug der Deutschen wäre ein herber Rückschlag für die Koalition", sagt Ghika. Es wäre ein Satz, den auch die Verteidigungsministerin sagen könnte. Die aber sitzt in einem anderen Briefing im Hauptquartier. Mehrmals ist sie schon vor die Kameras getreten während ihrer ersten Auslandsreise als Ministerin. Viele klare Sätze aber kamen dabei bisher nicht heraus, die Materie ist eben noch etwas neu für sie.

IS agiert im Untergrund

Natürlich hat Ghika auch eine eigene Agenda. Im Jahr vier der internationalen Mission gegen den IS rücken immer mehr Nationen von der Militäroperation. Nachdem US-Präsident Donald Trump mit großer Fanfare den Sieg über die Terrormiliz verkündet hatte, mag so recht keine Regierung ihren Wählern eine weitere Teilnahme an einem gefährlichen Auslandseinsatz zumuten. Die Strategen befürchten daher, ein Abzug der Deutschen könnte eine Art Dominoeffekt auslösen.

Tatsächlich aber bewerten die Militärs die Lage in der Krisenregion als sehr viel volatiler als Trump. Ghika berichtet, das sogenannte Kalifat, das eigene Gebiet des IS, sei zwar gefallen. Trotzdem aber agiere die Gruppe noch immer im Untergrund, terrorisiere die Bevölkerung und bedrohe Amtsträger sowie die Sicherheitskräfte. Auf den internen Karten der Bundeswehr sind meist drei ziemlich große Gebiete leuchtend rot eingezeichnet, eine davon ragt gefährlich nahe an die irakische Hauptstadt Bagdad heran.

Besonders bedrohlich wirken Geheimdiensterkenntnisse über ein riesiges Gefangenenlager in Nord-Syrien. Dort haben die kurdischen Sicherheitskräfte mehr als 70.000 Terrorverdächtige eingepfercht, die sie nach dem Zerfall des IS-Reichs festgesetzt haben. Allerdings ist das Lager al-Haul völlig unzureichend gesichert. Zudem gibt es Geheimdiensterkenntnisse, dass der IS aktiv ist, neue Terrorzellen ausbildet. Der General will über Details nicht reden, sagt aber, dass die Lage in al-Haul besorgniserregend sei.