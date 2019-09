An freundlichen Gesten lässt es Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrem ersten Besuch in den USA nicht mangeln. Als Geschenk hat sie eine historische Karte des Standorts Grafenwöhr mitgebracht, hier war ihr Kollege Mark Esper vor Jahren als Fallschirmjäger stationiert.

Kaum haben sich die beiden am Montagmorgen an einen langen Konferenztisch im ersten Stock des Pentagon gesetzt, sagt Kramp-Karrenbauer lächelnd, sie freue sich sehr, dass der Verteidigungsminister so starke Bindungen zu Deutschland habe.

Esper hält sich nicht so lange mit Höflichkeiten auf, er kommt direkt zur Sache. Rasend schnell rattert er seine wenigen Sätze vom Manuskript. Die haben es in sich. Deutschlands Führungsrolle, sagt Esper, ist so wichtig wie nie zuvor und natürlich bedeutet das, schnell sehr viel mehr in Verteidigung zu investieren. Als größte Wirtschaftsnation in Europa sei Berlin in einer starken Position, diese Investitionen zu machen, die Fähigkeiten der Allianz zu stärken und die Ziele des Bündnisses zu erreichen.

Diplomaten sprechen von einer "Deutschland-Obession" Trumps

Die wenigen Sätze geben die Linie des ersten Treffens vor. Auch wenn die Liste der Themen lang war, bleiben die Verteidigungsausgaben der zentrale Knackpunkt im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Die Aussage der Ministerin, man stehe zum Ziel, irgendwann zwei Prozent des Inlandsprodukts für die Bundeswehr investieren zu wollen, hilft wenig. Mittlerweile kennt jeder in Washington die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung, laut der geht das Verteidigungsbudget von heute 1,36 Prozent bald wieder nach unten statt nach oben.

Die Amerikaner werden sich mit dieser Linie nicht abfinden. Zwar poltern Politiker wie Esper nicht so rüde wie Präsident Donald Trump. Inhaltlich aber weicht keiner von ihnen von seiner harten Linie ab. Spätestens beim Nato-Gipfel im Dezember muss Deutschland deswegen wieder mit harten Attacken des Wüterichs aus dem Weißen Haus rechnen, er hat Berlin seit jeher als Lieblingsziel für seine wüsten Attacken auserkoren, deutsche Diplomaten sprechen mittlerweile schon von einer echten Deutschland-Obsession.

Aus US-Sicht hat sich das Deutschland-Bashing bereits ausgezahlt. Ohne die öffentlichen Eklats, die Ausfälle des Präsidenten per Twitter und die immer neue Forderungen für Militärmissionen, hätten die Deutschen sich nicht auf eine Steigerung des Wehretats festgelegt und die Tornado-Mission über Syrien verlängert, heißt es nicht ohne Stolz von Trumps Leuten. Folglich brauche man in Berlin nicht damit rechnen, dass Berlin in den Monaten besser wegkommt als bisher.

Kramp-Karrenbauer lehnt maximalen Druck auf Iran ab

Auch abseits vom Budget hat Kramp-Karrenbauer ihrem Kollegen nicht viele Angebote mitgebracht. Lange redeten die beiden über die aktuelle Krise am Golf und die Attacken auf die saudischen Ölanlagen. Seit Tagen versucht die US-Regierung, die Europäer zu überzeugen, Iran stecke hinter den Angriffen. Zwar hadert Präsident Trump aus innenpolitischen Erwägungen, Teheran militärisch zu bestrafen. Trotzdem arbeiten seine Diplomaten daran, politisch eine große Koalition gegen Iran zusammenzuschweißen.

Auf deutsche Hilfe können die USA dabei kaum setzen. Nach ihren Gesprächen in Washington stellt Kramp-Karrenbauer klar, Berlin wolle sich der dem Weg des maximalen Drucks nicht anschließen. Stattdessen wolle man versuchen, das von Trump gekündigte Atom-Abkommen irgendwie am Leben halten. Selbst einer von den USA angeführten Militärmission zur Sicherung der Straßen von Hormuz erteilt Kramp-Karrenbauer eine klare Absage und stellt klar, für Berlin komme nur eine europäische Operation dort in Frage.

Trotzdem bemühen sich Kramp-Karrenbauer und Esper nach ihrem Treffen, die Differenzen mit Höflichkeiten zu übertünchen. Kramp-Karrenbauer lud den US-Kollegen zu einem weiteren Gedankenaustausch nach Deutschland ein und hoffte, dass er möglichst bald in Berlin vorbeischaue. Der US-Minister wiederum schickte kurz nach dem Treffen per Tweet ein Dankeschön. Mit Kramp-Karrenbauer habe er eine breite Palette von Themen diskutiert, "die entscheidend für unsere militärischen Beziehungen sind". Nun sei er sich sicher, so der Amerikaner etwas martialisch, dass das Bündnis wie in Stahl gekleidet sei.