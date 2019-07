Vereidigung als Verteidigungsministerin Mützenich kritisiert Kramp-Karrenbauers Forderung nach mehr Geld

Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Zuverlässigkeit Deutschlands in der Nato betont. "Wir sind ein verlässlicher Verbündeter", sagte die CDU-Vorsitzende in ihrer ersten Regierungserklärung. "Wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen."

Kramp-Karrenbauer forderte, mehr Geld für Verteidigung auszugeben: "An dem Ziel der Bundesregierung, zwei Prozent (des Bruttoinlandsprodukts) anzustreben - ein Ziel, auf das sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben - halte ich daher fest." Bis 2024 müsse zunächst eine Quote von 1,5 Prozent erreicht werden. "Es betrifft im Minimum auch unserem Bedarf." Dabei gehe es um die richtige Ausstattung der Truppe und keine Reaktion auf Kritik von außen, wie sie vor allem lautstark von US-Präsident Donald Trump immer wieder kommt.

Die Forderung nach einem steigenden Verteidigungshaushalt steht in Widerspruch zu der mittelfristigen Finanzplanung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Zwar sind 2020 für das Verteidigungsbudget 44,9 Milliarden Euro vorgesehen. 2023 sind dann aber nur noch 44 Milliarden Euro eingeplant. Die Nato-Quote würde damit von 1,37 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf 1,24 Prozent zurückgehen.

John Macdougall/ AFP Bundeskanzlerin Merkel gratuliert Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin hatte zuvor in der Sondersitzung des Bundestags ihren Amtseid geleistet. Ihr Vorgängerin Ursula von der Leyen wurde von den Abgeordneten mit langem Beifall verabschiedet.

Kramp-Karrenbauer betonte, Frieden sei nicht selbstverständlich. Die Bundeswehr sei gerade in Zeiten wie diesen - mit Spannungen wie denen in der Straße von Hormus - ein zentrales Instrument der Sicherheit Deutschlands. Sie selbst sei stolz auf die Leistung der Frauen und Männer in der Bundeswehr. Sie verdienten es zu erleben, wie "Lücken bei der Ausstattung geschlossen werden".

Die Bundeswehrangehörigen kämen aus "der Mitte der Gesellschaft", sagte Kramp-Karrenbauer. Deshalb sei in dieser kein Platz für Extremisten. Sie sprach sich für öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr - unter anderem vor dem Reichstag - und für eine höhere Sichtbarkeit der Truppe in der Gesellschaft aus.

"Die Welt ruft nach mehr Europa und die Welt braucht mehr Europa", sagte Kramp-Karrenbauer. "Wir wollen Europa stark machen" - auch bei handfesten militärischen Aufgaben. Deutschland sei und bleibe fest verankert im transatlantischen Bündnis. Die Nato sei "der Garant unserer Sicherheit". Gerade die Werte, die das Bündnis verkörpere, unterschieden die Verbündeten von autoritärer Kräften.

Mützenich nennt Trump einen Rassisten

Bei der Rede des kommissarischen Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich, traten deutliche Unterschiede zwischen den Koalitionspartnern zutage. Mützenich mahnte Kramp-Karrenbauer, sich mit Forderungen nach mehr Geld für ihr Ressort zurückzuhalten. Er gehe davon aus, dass sich Kramp-Karrenbauer den aktuellen Entwurf des Bundeshaushalts zu eigen mache, sagte er.

Nach Steigerungen sollten der Bundeswehr nun 45 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. "Bevor man über theoretische Fragen spricht, soll man mit den konkreten Zahlen arbeiten und insbesondere sich als neue Ministerin die Schwachstellen bei der Beschaffung, aber auch im Haus genauer anschauen, bevor man mit neuen Forderungen auftritt", sagte Mützenich.

Zu dem britischen Vorstoß für einen europäischen Einsatz zum Schutz der Schifffahrt im Persischen Golf äußerte sich Mützenich zurückhaltend. Ohne konkretere Vorstellungen zu einer möglichen Marinemission im Golf von Oman sei es nicht an der Zeit für eine Stellungnahme des deutschen Parlaments.

Mützenich ging in seiner Rede US-Präsident Donald Trump hart an: Er sprach von einem "Rassisten im Weißen Haus", der egoistisch und unberechenbar sei. Bloße Bündnisbekenntnisse genügten in Zeiten wie diesen nicht.

Wadephul wirft Mützenich "plumpen Antiamerikanismus" vor

Für diese Worte wurde Mützenich sowohl vom Koalitionspartner als auch aus den Reihen der Opposition kritisiert. Johann Wadephul (CDU) warf ihm "plumpen Antiamerikanismus" vor.

Mützenichs Rede zeige, dass die Sozialdemokraten schon auf dem Weg in die Opposition seien, sagte FDP-Chef Christian Lindner. Es trage in Zeiten wie diesen nicht zur Entspannung unter Bündnispartnern bei, wenn man den US-Präsidenten einen Rassisten nenne.

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Rüdiger Lucassen kritisierte die Verteidigungspolitik der Union: "Unsere Streitkräfte sind zur Landesverteidigung nicht befähigt". Kramp-Karrenbauer bezeichnete er als "sicherheitspolitische Novizin" - und wurde dafür fraktionsübergreifend kritisiert.

Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, kritisierte, dass das Verteidigungsministerium Kramp-Karrenbauer offenbar nur als Sprungbrett ins Kanzleramt diene. Sie habe ein "instrumentelles Verständnis" zum Ministerium.

Agnieszka Brügger (Die Grünen) sprach von einem "sinnlosen Koalitionsstreit" um das Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Es brauche stattdessen gute Ideen bei der Rüstungskontrolle. Außerdem forderte sie eine klare Stimme der Europäer gegen Trumps "Politik der Provokation".