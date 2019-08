Annegret Kramp-Karrenbauer sieht eine umfassende Steuerreform im Energiesektor als Mittel für mehr Klimaschutz. "Das bestehende Gesamtgebäude aus Entgelten, Umlagen, Abgaben und Steuern im Energiesektor muss grundlegend umgebaut werden", heißt es in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag", den Kramp-Karrenbauer mit dem stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Andreas Jung (CDU) schrieb. Das System sei "unstrukturiert gewachsen".

Kramp-Karrenbauer und Jung plädieren dafür, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zum zentralen Maßstab für die Bemessung von Steuern zu machen. Auch sollten steuerliche Anreize für den Einsatz und die Entwicklung klimaschonender Technologien geschaffen werden. Sie fordern zudem, Sanierungen steuerlich zu fördern sowie eine Abwrackprämie für Ölheizungen.

Bei der Reform gehe es nicht um höhere Staatseinnahmen. "Wir haben nicht zu wenig Steuern, wir haben zu wenig Steuerung." Wenn man im Verkehr und bei Gebäuden einen CO2-Deckel einziehe, müsse es auch Entlastung für Bürger und Betriebe geben - zum Beispiel beim Strompreis über die EEG-Umlage und die Stromsteuer.

Kramp-Karrenbauer will Nachhaltigkeit zum Staatsziel erheben

Schulden wollen Kramp-Karrenbauer und Jung für den Klimaschutz nicht machen. Das steht in Widerspruch zur Forderung mehrerer Politiker des Koalitionspartners SPD. Sie hatten eine Abkehr vom Prinzip der schwarzen Null gefordert, um Geld für klimafreundliche Investitionen zu haben. Jung leitet zusammen mit Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein von der CSU eine "Koordinierungsgruppe Klima", die bis September für die Union die Grundlagen für Klimaschutzgesetze erarbeiten soll.

Kramp-Karrenbauer schließt sich zudem der Initiative von CSU-Chef Markus Söder für eine Grundgesetzänderung an: Sie will Nachhaltigkeit als Staatsziel in die Verfassung aufnehmen. Damit könne man die Verpflichtungen auf eine nachhaltige Politik in allen Bereichen festschreiben.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte, im Kampf gegen CO2 eine "Baumprämie" einführen. Kommunen oder Privateigentümer, die Wald aufforsten oder erhalten, sollten dafür eine Prämie erhalten, die über den geplanten CO2-Preis finanziert werden könnte, sagte Laschet der "Bild am Sonntag".

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) appellierte derweil an den Bundestag, komplett klimaneutral zu werden. Dienstflüge von Abgeordneten sollten durch Zahlungen in Klimaschutzprojekte kompensiert werden - etwa an Aufforstungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern und zugunsten erneuerbarer Energien, sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Durchschnittlich legten die Abgeordneten im vergangenen Jahr jeweils rund 21.000 Flugkilometer zurück. Das war deutlich mehr als 2017 und entspricht etwa einem Flug von Frankfurt am Main nach Singapur und zurück.