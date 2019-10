K-Frage der CDU Kramp-Karrenbauer rät von Urwahl des Kanzlerkandidaten ab

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer rät ihrer Partei davon ab, die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Basis zu überlassen.

Die CDU habe "bisher immer mit guten Gründen gesagt, dass sie diesem Weg nicht folgt", sagte Kramp-Karrenbauer den Sendern RTL und n-tv während einer Auslandsreise in ihrer Funktion als Verteidigungsministerin im westafrikanischen Mali.

Als Parteichefin hätte Kramp-Karrenbauer zwar den ersten Zugriff auf die Kandidatur. Wegen schwacher Umfragewerte wird in der CDU aber über einen Mitgliederentscheid in der K-Frage und über mögliche Alternativen zu Kramp-Karrenbauer diskutiert.

Die Unruhe in der Partei über die Urwahl-Debatte hielt unterdessen an: Die Parteivize Julia Klöckner und Thomas Strobl forderten ein Ende der ihrer Ansicht nach schädlichen Diskussion.

Klöckner sagte den Funke-Zeitungen, sie sehe "keinen Grund, zum jetzigen Zeitpunkt über Kanzlerkandidaturen zu debattieren". Ihr Kollege Strobl warnte: "Mit einer Urwahl geht immer eine wochen- oder gar monatelange Selbstbeschäftigung einher."

Ins Rollen gebracht wurde die Debatte von der Nachwuchsorganisation Junge Union: Sie will bei ihrem Jahrestreffen am Wochenende darüber abstimmen, ob sie auf dem Bundesparteitag im November einen Antrag auf Urwahl des Kanzlerkandidaten stellt.

Kramp-Karrenbauer machte am Dienstag klar, dass sie sich der Debatte stellen wolle. "Die Junge Union war schon immer frei darin, eigene Anträge zu stellen", sagte Kramp-Karrenbauer. Man müsse darum "die Entscheidung auf dem Deutschlandtag abwarten und dann auch möglicherweise auch eine Debatte auf dem Parteitag".

Nach derzeitiger Planung will die CDU beim Parteitag Ende 2020 den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2021 benennen. Kramp-Karrenbauer lässt bislang offen, ob sie selbst die Kandidatur übernehmen will - im ZDF-"heute journal" wich sie am Montagabend einer entsprechenden Frage aus. Sie hatte aber wiederholt deutlich gemacht, dass sie den Benennungsprozess als Parteivorsitzende zu steuern gedenke.