Neue Verteidigungsministerin Opposition stellt Eignung Kramp-Karrenbauers infrage

"Zur Meldung Augen rechts." Das Wachbataillon des Verteidigungsministeriums ist am Mittwochvormittag für die neue Chefin angetreten. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt im Eiltempo ihren Kabinettsposten ein. "Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an", sagt sie in einer knappen Ansprache.

Kurz zuvor hatte sie im Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunde erhalten. Dass Kramp-Karrenbauer den Posten von Ursula von der Leyen übernimmt, hatte viele überrascht. Um 21.30 Uhr war am Vorabend die Kehrtwende der CDU-Chefin nach einer Telefonschalte des CDU-Präsidium bekannt geworden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (39), der bis dahin als Favorit für den Posten gehandelt worden war, erfuhr von der Entscheidung selbst am Telefon.

Kramp-Karrenbauer hatte einen Wechsel ins Kabinett zuvor mehrfach ausgeschlossen, weil sie sich auf das Parteiamt konzentrieren wolle. Ihre Wechsel wirft viele Fragen auf: Was hat zu ihrem Sinneswandel geführt? Wollte sie Konkurrent Spahn, der schon im Rennen um den CDU-Vorsitz gegen sie unterlegen war, nicht mit einem öffentlichkeitswirksamen Posten vorbeiziehen lassen? Hat sie sich deswegen kurzfristig selbst in Position gebracht? Und hat sie damit vielleicht ihre letzte Chance genutzt, um die Weichen Richtung Kanzleramt zu stellen? Viele Fragen sind offen.

Ministerium gilt nicht als förderlich für Karriere

Klar ist: Das Verteidigungsministerium kann nach den Erfahrungen anderer Minister nicht unbedingt als Sprungbrett ins Kanzleramt gelten. Es lauern viele Fallstricke. Vorgängerin von der Leyen geriet wegen diverser Probleme in der Truppe und im Ministerium mehrfach in die Schlagzeilen.

Unterstützung erhielt Kramp-Karrenbauer aus den eigenen Reihen, unter anderem von Innenminister Horst Seehofer (CSU). "Ich glaube, das ist die beste Besetzung, die man sich jetzt vorstellen kann", sagte er. "Wir haben jetzt mit der Annegret keine Verlegenheitslösung."

Beim Koalitionspartner SPD und den anderen Parteien ist das Echo keineswegs derart positiv. "Das hat die Bundeswehr nicht verdient", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs. "Ein Wortbruch ist kein guter Anfang."

Finanzminister Olaf Scholz dagegen erklärte, er werde mit Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten. Viele andere Genossen hielten sich mit Kommentaren zurück - im Gegensatz zu Politikern der anderen Parteien.