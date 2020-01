Verteidigungsministerium Kramp-Karrenbauer will innerdeutsche Flüge für Beamte und Soldaten reduzieren

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die klimaschädlichen Kurzstreckenflüge ihrer Soldaten und Beamten zwischen den Dienstsitzen ihres Ressorts in Bonn und Berlin deutlich reduzieren.

Nach SPIEGEL-Informationen wurden alle Abteilungsleiter per Weisung ermahnt, die Hausspitze erwarte "eine signifikante Verminderung des teilungsbedingten Flugaufkommens". Ziel für die kommenden Monate sei es, "die bisher verursachten CO2-Emissionen gezielt zu senken", so die Anweisung.

Folglich sollen die Vorgesetzten nun bei jeder Dienstreise genau prüfen, ob der Trip der Mitarbeiter überhaupt nötig ist. Bei jeder genehmigten Reise soll zudem die "Möglichkeit zur vorrangigen Nutzung schienengebundener Reisemittel" ins Auge gefasst werden.

In der Weisung werden auch Alternativen zu den Reisen an den anderen Dienstsitz vorgeschlagen. So sollen persönliche Treffen vermehrt durch Videokonferenzen ersetzt werden. Dazu werden derzeit besonders reisefreudige Abteilungen mit der entsprechenden Technik ausgestattet.

Kramp-Karrenbauer hat für ihr Haus ambitionierte Klimaziele vorgegeben. Laut des internen Papiers soll das Wehrressort bis 2023 klimaneutral werden, dies sei aber auch bei weniger Flügen nur durch zusätzliche Kompensationszahlungen möglich.

Das Aufkommen an Bonn-Berlin-Flügen des Verteidigungsministeriums ist immens. Laut einer internen Statistik buchten die 2700 Mitarbeiter und Soldaten, die für das Ministerium tätig sind, im Jahr 2018 rund 5000 Flüge zwischen dem neuen und dem alten Regierungssitz. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 wurden mehr als 3100 Tickets geordert.

Insgesamt kamen Kramp-Karrenbauers Ministeriale 2018 auf rund 13.440 dienstliche Inlandsflüge.

Die Anweisung dürfte im Ministerium für Unruhe sorgen. So gilt die Bahn unter den Beamten nicht als echte Alternative für Tagestermine in Bonn oder Berlin, da man statt knapp einer Flugstunde mit dem Zug gut vier Stunden brauche.

Laut der Reiseordnung für alle Ministerien ist den Soldaten und Beamten freigestellt, dass für sie logistisch günstigste Reisemittel zu buchen.