+++ Livestream +++ Icon: Live Müssen wir mehr für unsere Verteidigung tun, Frau Kramp-Karrenbauer?

Wie ist Deutschlands Rolle in der internationalen Sicherheitspolitik? Fragen an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von SPIEGEL-Auslandsressortleiter Mathieu von Rohr. In Kooperation mit der Körber-Stiftung.