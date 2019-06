Getöteter CDU-Politiker Lübcke Kramp-Karrenbauer findet doch noch Worte

Nach dem Mord an dem Christdemokraten und Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hatte es Kritik an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegeben. Die CDU-Chefin habe sich nicht klar zu dem Fall geäußert, hieß es - vor allem in den sozialen Medien. Jetzt hat Annegret Kramp-Karrenbauer Stellung bezogen.

"Der gewaltsame Tod unseres Freundes Walter Lübcke hat uns sehr schockiert. Wir trauern sehr um ihn und denken in diesen Tagen an seine Familie und Angehörigen", so Kramp-Karrenbauer. Sie habe volles Vertrauen darauf, dass die Ermittler entschlossen alle Tatumstände aufklären und der oder die Täter eine gerechte Strafe bekämen.

In der Nacht zum 3. Juni war Lübcke tot auf seiner Terrasse gefunden worden. Die Ermittler der Bundesanwaltschaft gehen von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Der 45-jährige Stephan E. sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Er steht unter dringendem Verdacht, Lübcke durch einen Kopfschuss getötet zu haben.

In den sozialen Medien hatten viele Menschen Kramp-Karrenbauers anfängliches Schweigen zu der Ermordung des CDU-Politikers Lübcke kritisiert. Auch Politiker wie der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch thematisierten dies:

Sehr geehrte Frau Kramp-Karrenbauer @akk, ein mutmaßlicher Neonazi hat ein Mitglied der @CDU ermordet.

Warum schweigen Sie? — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) 17. Juni 2019

Darauf reagierte Kramp-Karrenbauer nun. "Unsere Gesellschaft darf niemals schweigen gegenüber rechtsextremistischem Hass und rechter Hetze", so die CDU-Chefin. "Das fängt bei der Sprache an: Auch Sprache kann eine Waffe sein. Sie kann verteidigen und schützen, aber Sprache kann auch verletzen und in letzter Konsequenz sogar töten."

"Wir müssen zusammen stehen und unser Land, unsere Werte und unsere demokratische Verfassung gegen rechte Gewalt, gegen Hass und Extremismus verteidigen", sagte sie weiter.

Auch Innenminister Horst Seehofer (CSU) äußerte sich auf einer Pressekonferenz. Die Tat richte sich "gegen uns alle". Die Biografie des Täters lege nahe, dass es sich um einen rechtsextremen Täter handle, so Seehofer. Der Rechtsextremismus sei eine "erhebliche Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft", auf die sein Ministerium einen "intensiven Blick" habe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag von "bedrückenden Nachrichten" gesprochen. Es sei wichtig, "dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat, dass alle Hintergründe aufgeklärt werden und zwar schnellstmöglich."

Für Empörung hatte ein Tweet des Ökonomen Max Otte, eines prominenten Vertreters der WerteUnion, gesorgt.

Sich von sich selbst zu Distanzieren ist schon ein bemerkenswerter Zug. Damit niemand die elende Hetze vergisst: pic.twitter.com/NzFs4nqKdC — Christian Wohlrabe (@Wohli) 18. Juni 2019

Die WerteUnion versucht seit geraumer Zeit, den Kurs der CDU nach rechts zu verschieben. Otte distanzierte sich mittlerweile von seinem Tweet.