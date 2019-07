Ministerin vor Regierungserklärung Kramp-Karrenbauers Arbeit beginnt erst

Die letzte formale Hürde wird Annegret Kramp-Karrenbauer an diesem Mittwochmittag nehmen, die Abgeordneten unterbrechen dafür extra die parlamentarische Sommerpause. Die neue Verteidigungsministerin wird im Bundestag vereidigt, für neue Kabinettsmitglieder ist das obligatorisch.

Aber ist Kramp-Karrenbauer dann auch wirklich in ihrem neuen Amt angekommen?

Darüber könnte die anschließende erste Regierungserklärung der CDU-Politikerin Aufschluss geben, die sie ausnahmsweise nicht unter der Reichstagskuppel, sondern im Foyer eines benachbarten Bundestagsgebäudes abgeben wird: Der Plenarsaal wird nämlich gerade renoviert.

Manches muss improvisiert werden in Berlin dieser Tage, auch der Übergang der Befehlsgewalt von Amtsvorgängerin Ursula von der Leyen an Kramp-Karrenbauer war ja alles andere als geplant - der überraschend nominierten und vergangenen Dienstagabend zur EU-Kommissionspräsidentin gewählten von der Leyen folgte selbst zur Überraschung der engsten CDU-Führung die Vorsitzende selbst.

"Sie können sich auf mich verlassen", sagte Kramp-Karrenbauer am Samstag bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, kurz IBuK, an die Truppe gerichtet. Mit aller Kraft und der Autorität ihres Amtes als CDU-Chefin will Kramp-Karrenbauer die Interessen der etwa 260.000 militärischen und zivilen Bundeswehrmitarbeiter vertreten. So hat sie es versprochen, auch um den Vorwürfen entgegenzutreten, sie übernehme den Job nur aus persönlichem Machtkalkül.

Aber was für Schwerpunkte will die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzen? Welche Ziele verfolgt Kramp-Karrenbauer mit der Bundeswehr? Und was will sie anders machen als ihre Vorgängerin?

Eigentlich müsste die CDU-Politikerin den Abgeordneten des Bundestags gestehen: Das weiß ich selbst noch nicht genau. Denn Kramp-Karrenbauer hat gerade erst angefangen, sich in ihr neues Amt einzuarbeiten, das wegen der vielen Probleme im Verteidigungsministerium als politische Großbaustelle gilt. Sie führt im Haus ein Gespräch nach dem anderen, kontaktiert ihre internationalen Amtskollegen, plant Termine, liest sich ein.

Nur einige Pflöcke hat die Ministerin bisher eingeschlagen, an denen sie sich auch in der etwa 15-minütigen Regierungserklärung - neben den üblichen Bekenntnissen zur Nato und der transatlantischen Partnerschaft, der Einbettung in eine europäische Sicherheitsarchitektur und den sogenannten westlichen Werten - orientieren dürfte.

An erster Stelle ist das ihre Forderung nach mehr Geld für die Bundeswehr, um sich dem im Rahmen der Nato selbst gesetzten Zwei-Prozent-Ziel (gemeint sind zwei Prozent der Wirtschaftsleistung) zu nähern. "Dass man die zwei Prozent nicht von heute auf morgen erreicht, ist klar", sagte sie gerade der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Aber man müsse "den Weg dorthin auch wirklich gehen". Aktuell liegt der deutsche Verteidigungsetat mit gut 43 Milliarden Euro bei 1,36 Prozent des Bundesinlandsprodukts (BIP), nach mittelfristiger Finanzplanung würde er allerdings bis 2023 wieder auf 1,25 Prozent sinken.



Im Verteidigungsministerium veranschlagt man auf Basis der "Finanzbedarfsanalyse 2020" eine Steigerung auf 1,5 Prozent des BIP bis 2023, um die Zusagen an die Nato und sonstige Aufgaben der Bundeswehr erledigen zu können - das wäre ein Plus von etwa 15 Milliarden Euro. Dieser Argumentation dürfte auch die neue Ministerin folgen - auch wenn sie heftige Konflikte mit dem Koalitionspartner SPD riskiert. Aus Sicht Kramp-Karrenbauers geht es dabei nicht darum, US-Präsident Donald Trump entgegenzukommen, sondern um die internationale Glaubwürdigkeit Deutschlands und die Ausrüstungsdefizite der Bundeswehr, die dringend behoben werden müssten. Das eine oder andere Defizit könnte die Ministerin schon am Mittwoch benennen, also beispielsweise die Raketenabwehr, das neue Mehrzweckkampfschiff MKS 180 oder ein neues Sturmgewehr für die Truppe.



Daneben wird die Personalstärke der Bundeswehr eines der großen Projekte für Kramp-Karrenbauer sein. Ihre Vorgängerin hatte schon vor Jahren im Lichte der Ukrainekrise beschlossen, die Truppe solle für die die Mammutaufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung auf etwas mehr als 200.000 Mann anwachsen - seitdem aber hat sich fast nichts getan. Zwar räumte der Chef-Werber der Bundeswehr für seine kessen Rekrutierungsanzeigen Preise ab, viele neue Bewerber generierten die Kampagnen aber nicht, die Truppenstärke verharrte bei knapp 180.000 Soldaten.

Kramp-Karrenbauer wird nun entscheiden müssen, ob sie eine Kurskorrektur vornimmt und die Soldaten später in Rente schickt. Die Umsetzung dieser Idee hatte von der Leyen immer wieder verschoben, da die Soldaten-Gewerkschaften protestierten.

Die neue IBuK hat sich in dem "FAS"-Interview demonstrativ vor die Truppe gestellt und damit von ihrer Vorgängerin abgesetzt. "Es gibt keinen Generalverdacht gegen unsere Soldaten", sagte sie. Von der Leyen hatte der Bundeswehr nach mehreren Fällen von Rechtsextremismus im April 2017 ein Haltungsproblem bescheinigt. Allerdings fügte auch Kramp-Karrenbauer hinzu: "Das heißt aber nicht, dass wir nicht genau hinschauen, wo etwas kritisch aufgearbeitet werden muss."

Der Regierungserklärung folgt eine etwa anderthalbstündige Debatte - dann wird die frisch vereidigte Ministerin sich wieder an die Arbeit machen. Auch personell stehen wichtige Entscheidungen bevor.

Zwar kann sie bei den beamteten Staatssekretären, jedenfalls vorübergehend, auf eine erfahrene Truppe setzen. Im Ministerium heißt es, von der Leyens langjähriger Begleiter Gerd Hoofe werde zumindest für den Übergang bis Ende des Jahres bleiben. Kaum jemand aus dem Leitungsteam Ursula von der Leyens kennt die Vorgänge aus den letzten Jahren so gut wie er. Auch Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer wird wohl auf seinem Posten bleiben, der Militär war nach dem Ausstieg der Unternehmensberaterin Katrin Suder aufgestiegen.

Daneben muss Kramp-Karrenbauer entscheiden, ob sie enge Vertraute aus der Parteizentrale, etwa ihren Chefstrategen Nico Lange oder ihren persönlichen Referenten Boris Binkowska, mit in den Bendlerblock nimmt.

Was für sie spricht: beide sind Reserveoffiziere.